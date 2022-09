Krijgt Spanje te veel kritiek? Bondscoach Luis Enrique bijt van zich af met opvallende post op sociale media

Luis Enrique is een trotse bondscoach. De 52-jarige Spanjaard vond het nodig om woensdagavond - daags na de kwalificatie voor de Final Four van de Nations League - de resultaten van de Spaanse nationale ploeg de voorbije twee jaar op Twitter te delen. En die resultaten blijken lang niet slecht te zijn.

Spanje plaatste zich dinsdagavond voor de Final Four van de Nations League door in de slotfase met 1-0 te winnen tegen Portugal. Alvaro Morata zorgde in minuut 87 voor de verlossing.

De resultaten van Spanje de voorbije twee jaar: verliezend finalist van de Nations League 2020, halve finalist op het EK, eerste in de WK-kwalificatiegroep en de Final Four van de Nations League 2022-2023. Die resultaten deelde Enrique op Twitter, met een vergelijking met de andere Europese toplanden erbij. “Om de zaken in perspectief te plaatsen …”, aldus de bondscoach.

Spanje is dus niet slecht bezig de laatste periode, maar in de media komt er wel wat kritiek. Veel journalisten zijn niet overtuigd dat dit Spanje op het WK kan meedoen voor de wereldtitel.