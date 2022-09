Vierde lek gevonden in Nord Stream-pijpleiding, Russische marineschepen gesignaleerd op bewuste locaties

Er werden in totaal vier – niet drie ­– lekken ontdekt in de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee. Dat schrijft het Zweedse Svenska Dagbladet, op gezag van de Zweedse kustwacht. Verschillende Europese landen onderzoeken wat er gebeurd is met de pijpleidingen, velen vermoeden sabotage door Rusland.

Het is in dat opzicht dan ook opvallend dat Europese veiligheidsambtenaren maandag en dinsdag Russische marineschepen zagen in de buurt van de plaats waar de lekken ontstonden. Dat meldt CNN dan weer, op gezag van bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Vorige week zouden ook Russische onderzeeërs gesignaleerd zijn nabij de locatie van de explosies.

Het is voor alle duidelijkheid nog niet zeker dat de Russische schepen iets te maken hebben met de lekken in de pijpleidingen, maar het is een piste die onderzocht wordt door de verschillende Europese agentschappen die de zaak onderzoeken. Russische schepen opereren wel vaker in de regio. “We zien hen elke week”, aldus een bron bij de Deense kustwacht. “Russische activiteit in de Baltische Zee is de afgelopen jaren nu eenmaal veel frequenter geworden. Ze testen geregeld onze alertheid.”

Russische motivatie

De aanwezigheid van de schepen doet de verdenking wel toenemen dat Rusland betrokken is bij de explosies. Volgens veel Europese actoren is dat het enige land met de capaciteit en de motivatie om de pijpleidingen te beschadigen. Zowel de Deense als de Zweedse premier zei dinsdag al dat de lekken het gevolg zijn van sabotage, en niet van een ongeval. De locatie van de lekken moet nog naderbij onderzocht worden, maar dat kan volgens Deense overheidsbronnen pas veilig over ongeveer twee weken.

Officieel heeft nog niemand Rusland met de vinger gewezen. Het Kremlin ontkende de aantijgingen woensdag al, die het “voorspelbaar, dom, en absurd” noemde. Het land vroeg ook om een sessie van de VN-Veiligheidsraad over de zaak, die zitting vindt vrijdag plaats. Volgens Amerikaanse analisten is ook de snelle vraag van Rusland om overleg op VN-niveau opvallend: het land is op diplomatiek vlak niet zo goed georganiseerd, wat doet vermoeden dat het plan om om een extra Veiligheidsraadzitting te vragen op voorhand gepland was.