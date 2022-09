Telenet Giants Antwerp naar finale kwalficaties FIBA EuroCup

Telenet Giants Antwerp heeft zich in Kosovo geplaatst voor de finale van de kwalificaties van de FIBA EuroCup. In de halve finale wonnen de Sinjoren met 60-76 van het Cypriotische Petrolina AEK. In de finale (donderdag) wacht het Duitse Göttingen van coach Roel Moors (ex-Giants) of Sporting CP Lissabon uit Portugal. Die wedstrijd wordt later vanavond betwist.