Drie jaar Australië niet meer binnen en een boete van duizend euro. Het ‘hotelincident’ van Mathieu van der Poel kreeg een stevig staartje. Opvallend stevig, naar Belgische juridische normen. Hoe streng is Australië precies? Absurd streng soms, vertellen locals en kenners. Want ook over botermesjes, flessenopeners en modderschoenen zijn er regels.