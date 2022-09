Amerikaanse rapper Coolio op 59-jarige leeftijd overleden: “Veel te vroeg”

De Amerikaanse rapper Coolio is woensdag in Los Angeles op 59-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn manager Jarez Posey aan CNN. Coolio – echte naam: Artis Leon Ivey Jr. – werd in de jaren negentig wereldberoemd met nummers als ‘Gangsta’s Paradise’ en ‘Fantastic Voyage’.

Waar de rapper aan is overleden, maakt zijn Posey niet bekend. Volgens entertainmentwebsite TMZ bezocht Coolio het huis van een vriend, waar hij mogelijk als gevolg van een hartaanval dood op de grond in de badkamer werd gevonden.

Met het nummer ‘Gangsta’s Paradise’ won Coolio in 1996 een Grammy voor het beste solo-optreden in de categorie rap. Het nummer is op YouTube meer dan 1 miljard keer bekeken.

‘Gangsta’s Paradise’ is ook de soundtrack van de film Dangerous Minds met in de hoofdrol Michelle Pfeiffer. Op sociale media schrijft de actrice diep geraakt te zijn door het plotselinge overlijden van Coolio. “Mijn hart is gebroken door de dood van deze getalenteerde artiest. Hij is veel te vroeg overleden”, aldus de actrice.