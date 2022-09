Twee dagen lang had cd&v ruggengraat: hoe Crevits haar voorzitter Mahdi terugfloot

Een ‘rode lijn’ was het. Cd&v zou bij de onderhandelingen over een nieuwe begroting niet meer met zich laten sollen: de kinderbijslag moest aan de index gekoppeld worden. Jan Jambon werd er zelfs zonder kleren voor naar het parlement gestuurd. Maar twee dagen later is het verzet van cd&v plots verdwenen. Hilde Crevits keerde terug uit ziekte om haar voorzitter Sammy Mahdi terug te fluiten.