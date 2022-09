“Waar is Jackie?” Biden vraagt naar overleden Congreslid

Na afloop van een conferentie over honger, voeding en gezondheid wou Joe Biden (79) de organisatie graag bedanken. Daarbij beging hij echter een enorme blunder. De Amerikaanse president vroeg zich af waar Congreslid Jackie Walorski (58) was. “Jackie ben je hier? Waar is Jackie?”, klonk het aarzelend in de microfoon. Biden bleek te zijn vergeten dat Walorski bijna twee maanden geleden om het leven kwamen door een auto-ongeluk.

Walorski, een Republikeinse parlementariër uit Indiana, was een van de vier initiatiefnemers van het partij-overstijgende evenement. Ze verongelukte begin vorige maand in gezelschap van twee stafmedewerkers. Biden leek zich van geen kwaad bewust, verontschuldigde zich niet en ging door met zijn speech. Direct na het overlijden van Walorski (58) kwam het Witte Huis namens de president nochtans met een verklaring dat hij en zijn vrouw Jill “geschokt en bedroefd” waren door het noodlottige ongeval.

“Schandalige blunder”

Verschillende Republikeinen uiten al hun verontwaardiging over het pijnlijke voorval. De Republikeinse afgevaardigde Vicky Hartzler (Missouri) noemde de uitglijder op Twitter “echt een afschuwelijke en schandelijke blunder.” Het Witte Huis liet later weten dat Biden het werk van Walorski zeer waardeert en haar de familie heeft uitgenodigd vrijdag aanwezig te zijn bij de ondertekening van nieuwe wetgeving.

“Aanstaande vrijdag zal er een wetsvoorstel ter ere van haar worden ondertekend, dus hij dacht natuurlijk aan haar”, reageerde woordvoerder Karine Jean-Pierre. “Hij kijkt er erg naar uit om haar opmerkelijke nalatenschap met hen te bespreken.” (agg)