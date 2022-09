Krijgen we met KV Kortrijk, Cercle Brugge en Zulte Waregem straks drie West-Vlaamse zakkers? “We hopen niet, we wéten dat we ons redden”

Drie degradanten uit dezelfde provincie? Het zou zomaar kunnen, want KV Kortrijk (3 op 15), Cercle Brugge (2 op 15) en Zulte Waregem (1 op 15) waren voor de interlandbreak het meest op de sukkel en bevinden zich alle drie in de kelder van het klassement. Maar ’t es nog al nie naar de wuppe, zoals Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal zingt. Het is nog niet allemaal om zeep. Het West-Vlaamse trio is vastberaden om zich vanaf komend weekend te herpakken.