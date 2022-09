CEO Sven Jaecques gaat met Antwerp op zoek naar historische 30 op 30, maar: “Er heerst nog steeds een wrange bijsmaak”

Antwerp gaat komend weekend in Kortrijk op zoek naar een historische dertig op dertig. In onze voetbalpodcast Sjotcast kwam CEO Sven Jaecques uitgebreid vertellen over de recordstart van de Great Old. “De hand van de Nederlanders is nu al merkbaar.”

Anderhalf uur lang gaat Sven Jaecques geen thema uit de weg, maar beginnen doet hij toch met een cliché. “In voetbal wil je élke wedstrijd winnen. Maar die 27 op 27 is toch iets unieks. Dat hebben nog niet veel ploegen ons voorgedaan. Al heerst er toch nog steeds een wrange bijsmaak. Ik denk dat de hele club had kunnen leven met een paar punten minder, als we ons dan toch hadden gekwalificeerd voor de groepsfase van de Conference League. De reactie daarna in de competitie was weliswaar knap. We hebben bij momenten goed voetbal gebracht, maar we hebben vooral veel ervaring en maturiteit getoond. Waar we vorig jaar de boot in gingen of maar een punt pakken, wínnen we nu wedstrijden. Er is wel nog steeds dat play-offsysteem, de weg is dus nog gigantisch lang. Maar er met 27 op 27 op aan beginnen is natuurlijk nooit slecht.”

Volgens Jaecques is die straffe seizoensstart in grote mate de verdienste van de nieuwe trainer. “De hand van Mak van Bommel is nu al zichtbaar”, vindt hij. “Hoe hij de groep toespreekt, wat hij van de spelers vraagt: alles is zéér duidelijk. Al is er natuurlijk ook de toevoeging van een aantal nieuwe spelers. Aanvankelijk speelde alleen Toby (Alderweireld, red.) – qua ervaring en mentaliteit moet ik daar geen tekening bij maken. Maar ook jongens die hier vorig seizoen al zaten, komen nu boven water. Ik denk in de eerste plaats aan Yusuf, maar ook aan Jelle Bataille en Sam Vines.”

Met een paar Nederlandse spelers, een Nederlandse technisch directeur én een Nederlandse trainersstaf kleurt rood en wit steeds meer oranje. Ook dat laat zich voelen op de Bosuil, vertelt Jaecques. “De Nederlanders zijn veel opener en betrekken veel meer mensen bij hun verhaal dan dat de Denen dat vorig seizoen deden. Het is niet de bedoeling dat iedereen in zijn eigen bureau blijft zitten. Ze willen dat je naar en toegaat en voortdurend overlegt. Dat helpt de goeie sfeer. Zeker als de resultaten ook nog eens goed zijn.” (lacht)

Drukke transferzomer

Met de komst van Marc Overmars als technisch directeur ziet het takenpakket van Jaecques er dit seizoen ook anders uit, al wordt hij nog steeds nauw betrokken bij alle transferonderhandelingen. “Er zijn deze zomer een paar moeilijke dossiers geweest. Dat van Gaston Avila bijvoorbeeld. Boca Juniors bleek geen simpele club om mee te onderhandelen. Uiteindelijk zijn we er wel uitgeraakt, alleen is het jammer voor die jongen dat het zo lang heeft geduurd. Ik denk dat dat ook de reden is dat hij het nog iets moeilijker heeft. Als hij de hele voorbereiding had kunnen meemaken, zonder dat er meteen wedstrijddruk bij kwam kijken, zou dat voor hem beter zijn geweest.”

En dan was er nog de transfer van Toby Alderweireld, die eigenlijk al sinds vorige zomer speelde. Ook dat dossier sleepte wekenlang aan, met tussendoor het nodige geflirt over en weer. Nog voor de deal officieel rond was, stuurde Alderweireld al een tweet met een cryptische boodschap (Relaxing And Feeling Content) de wereld in. “Dat vond ik op dat moment totaal niet nodig”, geeft Jaecques toe. “We waren er toen dichtbij, maar dat soort zaken kunnen de onderhandelingen toch nog bemoeilijken. Toby en zijn familie wilden ontzettend graag terugkomen. Dat siert hen en dat vind ik tof. Maar op dat moment was die tweet géén hulp voor ons. Toen heb ik zijn makelaar toch eens gebeld. Die wist uiteraard van niks.” (lacht)