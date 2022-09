Is een overgang van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers juridisch mogelijk? In theorie wel, maar in de praktijk geen sinecure

In theorie wel, maar in de praktijk is het geen sinecure. Er mag dan geen transfersysteem bestaan in het wielrennen, juridisch is er wel wat speelruimte om onder een contract uit te muizen. Dit hangt af van de lokale wetgeving.

Evenepoel kan zijn contract ontbinden met het akkoord van de ploeg – lees: als beide partijen (en Ineos als derde partij op de achtergrond) een financieel akkoord vinden. Benoot, Van Wilder, Teuns: ze deden het hem allemaal voor.

Of hij kan zijn contract eenzijdig verbreken, zoals Wout van Aert destijds deed bij Veranda’s Willems - Crelan om over te stappen naar Jumbo-Visma. Alleen weten we intussen welke gevolgen dat had. “Om een contract eenzijdig te laten ontbinden, moet je een duidelijk gegronde of dringende reden hebben, zoals een ernstige tekortkoming van de ploeg”, zegt Dries Smets, de man achter makelaarsbureau Squadra Sports Management, dat overigens niet met Evenepoel samenwerkt. “Dan dreigt er ook een gigantische procedureslag met zijn huidige team. Bovendien keurt de UCI zulke overgangen niet zomaar goed en dan zou Evenepoel zijn licentie op het spel zetten. In het wielrennen is een contract doorgaans een contract. Alleen als er ergens een clausule in opgenomen zou zijn dat de renner onder bepaalde voorwaarden kan vertrekken, staat de deur op een kier. Maar die clausules zijn zeker niet courant.”