Een gelekt whatsappberichtje van Sir Dave Brailsford aan Patrick Lefevere bracht de bal aan het rollen. Evenepoel naar Ineos? We krijgen een hardop lachende Lefevere aan de lijn als we hem vragen naar de zin en onzin van heel de affaire. “Het is te stom voor woorden. Remco heeft me zelf aan de telefoon op het hart gedrukt dat ik er niets van moest geloven.”