Erik Van Looy is opnieuw single: “Mijn vriendin en ik zijn niet meer samen”

Erik Van Looy (60) is opnieuw vrijgezel. Dat moest de presentator noodgedwongen toegeven na een mopje door jurylid Pedro Elias in ‘De allerslimste mens ter wereld’.

Tijdens de vijftiende aflevering van De allerslimste mens ter wereld kreeg VTM-gezicht Julie Colpaert een vraag over de zogenaamde ‘short king’, het gegeven dat een vrouw groter is dan haar mannelijke partner. Colpaert wist het antwoord, maar kon niet uit ervaring spreken. Waarop jurylid van dienst Pedro Elias aan Van Looy vroeg of hij een ‘short king’ is bij zijn vriendin, die als model werkt en groot is. “We zijn niet meer samen”, reageerde Van Looy. “Volgende vraag. Helaas.”

Erik Van Looy vormde een koppel met de 43-jarige Ingrid Parewijck uit Gent. Als model prijkte ze op de covers van onder andere Vogue en Elle. Ze was ook een tijdlang het gezicht van koffiebrander Lavazza en het parfummerk Guerlain. Veel was niet bekend over het koppel. De twee lieten zich niet vaak samen opmerken, al zeker niet op een rode loper. Wel is geweten dat ze al eerder een keer uit elkaar waren gegaan, maar hun relatie later opnieuw een kans wilden geven.

Van Looy is altijd karig geweest met informatie over zijn relaties. In 2014 kondigde hij wel zelf aan dat er een scheiding kwam met zijn toenmalige vrouw. De twee trouwden in 1993 en hebben samen een zoon, Lucas. “Mijn vrouw en ik hebben beslist om uit elkaar te gaan. We hebben nooit samen interviews gegeven, en zullen ook geen commentaar geven of terugblikken op ons huwelijk”, klonk het toen in een korte mededeling aan de pers.