De diepvriezer als oplossing voor je stinkende sneakers en extra toepassingen van je wasverzachter: tips van onze huishoudexperte

Ijsblokjes, kroketten, restjes, ijs … Doorsnee dient je diepvriezer om voeding te bewaren. Maar wist je dat je er ook je panty’s mee kan redden of zaadjes in kan stockeren?

Stinkende kledingstukken: De bacteriën die de geur veroorzaken overleven min 18 graden niet. Ideaal voor kleding of knuffelbeesten die niet gewassen mogen worden of die u niet te vaak wilt wassen (donkere denim). Stop ze in een canvas tas en leg een nacht in de vriezer.

Zaadjes: Hebt u plantenzaad over dat u volgend jaar pas wilt planten? Bewaar het in een luchtdichte zak in de vriezer.

Panty’s: Geen idee waarom het zo is, maar panty’s gaan minder snel ladderen na een nacht in de vriezer. Maak de panty nat en wring hem goed uit. Stop hem in een plastic zak een nacht in de vriezer. Laat ontdooien en presto!

Krappe schoenen: Vul twee diepvrieszakjes met water en duw ze in de schoenen. Zet de schoenen een nacht in de vriezer. Het water bevriest en zet uit, waardoor de schoenen een beetje opgerekt worden.

Oogpotlood: Voor een super scherpe punt aan uw oogpotlood, leg je hem voor gebruik een kwartiertje in de vriezer. Nu kun je het potlood heel scherp slijpen.

© Shutterstock

Sneller en slimmer

Zachte tip voor vuile borstels

Carla stuurde me een paar goede toepassingen voor wasverzachter die ik nog niet kende. Ze schrijft: “Wist je dat je er houtlijmvlekken mee uit truien krijgt? Of dat je je hard geworden schilderskwasten er weer als nieuw mee krijgt? Ongeveer 12 uur weken in pure wasverzachter is voldoende. Werkt voor olieverf maar ook voor acrylverf.”

Gespot

Bal zoekt pluizen

Mocht je een robotstofzuiger te duur vinden: deze microvezel robotbal op batterijen verzamelt ook stof en haar onder de bank. Het pluizige balletje rolt zichzelf door het huis heen en neemt onderweg van alles mee. Deze Japanse uitvinding doet het ook goed bij huisdieren.

