De Vlaamse regering is er dan toch in geslaagd een akkoord te sluiten over de begroting. Die duikt volgend jaar meer in het rood omdat de ploeg van Jan Jambon tussen nu en 2027 zo’n 4 miljard euro extra uitgeeft. Onder meer voor extra kinderbijslag, kinderopvang, bedrijven, infrastructuur en de gemeenten. Een overzicht van de voorlopig bekende grote lijnen.