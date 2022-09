Paniek breekt uit wanneer vonken en stukken puin te zien zijn bij vertrek van Boeing 777

Een vlucht van United Airlines moest kort na het opstijgen van de luchthaven van Newark, in de Amerikaanse staat New Jersey, terugkeren. Er waren vonken te zien toen de Boeing 777 in de lucht hing en brokken puin vlogen in het rond, waardoor even paniek uitbrak bij personen die het vliegtuig gadesloegen en filmden vanop de begane grond. De piloten keerden het toestel om en konden na anderhalf uur - nadat ze eerst de brandstoftanks leegden - weer landen. De problemen werden veroorzaakt door een defect in het hydraulisch systeem, aldus de luchtvaartmaatschappij.