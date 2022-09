Leerlingen filmen hoe Reyanne (15) in elkaar wordt geslagen na school: “Ze konden ingrijpen, maar deden niets”

In Zottegem loopt er een onderzoek naar een vechtpartij die maandag plaatsvond na school. Een leerling van het Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Centrum werd daar in elkaar geslagen door een medeleerling. Het incident is gefilmd, en de beelden circuleren op sociale media. Er waren heel wat scholieren getuige van de vechtpartij, maar niemand kwam het slachtoffer helpen. Op wat blauwe plekken na houdt het Reyanne er vooral een hele nare herinnering aan over. De politie is met een onderzoek gestart.