Goudhandelaar en wapenverzamelaar sterft na inval politie: “De agenten riepen ‘ta gueule’ en toen werd er geschoten”

Een inval van de politie, gisterenochtend in een huis in Merksem heeft het leven gekost aan Yannick Verdyck (36). Volgens het federaal parket werd de man verdacht van een “vorm van gewapend verzet tegen de overheid. Maar er was geen concreet doel of tijdstip”, klinkt het. Het kwam tot een vuurgevecht met de goudhandelaar die door kogels getroffen werd en ter plekke overleed.