Vincent Kompany doet onthulling over shirtwissel met Franse legende: “Ik vermoord mijn spelers als ze dit nu zouden doen”

Vincent Kompany was onlangs te gast bij de mannen achter ‘Classic Football Shirts’, een Twitter-account dat actieve en ex-voetballers meeneemt doorheen hun carrière via recente of ouder voetbaltruitjes. De volledige aflevering met Kompany komt pas maandag online, maar er werd nu al een opvallende passage online geplaatst.

Daarin wordt er gepraat over het Franse shirt van Marcel Desailly. Het icoon van Les Bleus speelde in zijn carrière voor onder andere Marseille en Milan, en won met zijn land het WK. Gek genoeg werd Kompany vaak met de beenharde verdediger vergeleken.

“Ik keek eigenlijk niet op naar hem tot iedereen mij de nieuwe Marcel Desailly ging noemen”, lacht de trainer van Burnley. “Het had ook wel wat met mijn haar te maken. Marcel had een coupe die enkel hij had en mijn vader wilde die ook bij mij. Naar de kapper? Nee, mijn vader heeft dat zelf gedaan toen… Marcel was sterk, snel, een goeie pass in de voeten. En hij was een leider.”

En blijkbaar wisselde Kompany ooit van truitje met de Fransman, tijdens een oefeninterland tussen Rode Duivels en Frankrijk in 2004 (0-2 voor Les Bleus). “Het was de enige keer dat ik tijdens een wedstrijd vroeg of ik iemand zijn truitje mocht hebben”, geeft hij toe. “En het was ook meteen de laatste keer. Als mijn spelers dat nu zouden doen, ik zou ze vermoorden!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vincent Kompany en Burnley staan na tien speeldag op een knappe vierde plaats in The Championship, de Engelse tweedeklasse. ‘The Clarets’ tellen 17 punten. Dat zijn er zes minder dan autoritaire leider Sheffield United.