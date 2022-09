Nog maximaal elf wedstrijden voor het WK: Romelu Lukaku nog niet hersteld van spierblessure, comeback uitgesteld

Romelu Lukaku (29) moet nog wat langer wachten op zijn comeback na zijn spierblessure. Italiaanse media weten dat de Inter-spits niet klaar is om komend weekend in de competitiewedstrijd tegen AS Roma al in actie te komen. Zo blijven er voor Lukaku nog maximaal elf wedstrijden over om zich bij zijn club klaar te stomen voor het WK in Qatar.