Is duur voer beter? Hoe raak je af van geblaf? Hoe vaak ga je naar de dierenarts? Jullie vragen over huisdieren beantwoord

Werelddierendag: Lezers sturen massaal veel vragen in over hun hond of kat

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Een dag die ooit in de het leven is geroepen om de levensomstandigheden van huisdieren te verbeteren. Een dag ook om alle kwispelende huisgenoten in de bloemetjes te zetten. En een dag die heel veel vragen oproept bij onze lezers over hun trouwe viervoeter. Wanneer zie ik dat mijn huisdier ziek is? Waarom panikeert mijn chihuahua bij belgerinkel? Hoe kan ik zien dat mijn hond zich verveelt? Wij vroegen enkele experts om antwoorden.