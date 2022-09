Heupblessure houdt Mo Farah uit marathon van Londen

“Ik heb de afgelopen maanden heel hard getraind en kwam daardoor weer goed in vorm”, zegt de 39-jarige Farah, afkomstig uit Somalië. “De laatste tien dagen heb ik echter pijn aan mijn rechterheup. Ik heb intensieve fysiotherapie en behandelingen gehad en er alles aan gedaan om aan de startlijn te staan, maar helaas is de situatie niet genoeg verbeterd om zondag mee te doen. Het is heel teleurstellend dat ik me moet afmelden.”

Farah pakte op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 goud op zowel de 5.000 als de 10.000 meter. In de laatste jaren van zijn carrière besloot de Brit zich te richten op de marathon. Dat verliep wat minder succesvol dan gehoopt en dus keerde Farah vorig jaar terug op de baan, in een poging zich te kwalificeren voor de uitgestelde Spelen van Tokio. Dat lukte hem echter niet.

Farah zou in Londen voor het eerst sinds 2020 weer een marathon lopen. Twee jaar geleden deed hij in Londen mee als haas. In 2018 werd Farah derde in Londen en hij won de marathon van Chicago, in een persoonlijk record van 2u05:11. Een jaar later eindigde hij als vijfde in Londen en als achtste in Chicago. Eerder deze maand won Farah in de Engelse hoofdstad nog een halve marathon, in 1u01:49.

Eerder deze week zei ook de Keniaanse Brigid Kosgei al af. De wereldrecordhoudster, twee keer winnares in Londen (2019 en 2020), kampt met een hamstringblessure. Voor de vrouwenrace blijven de Keniaanse atletes Joyciline Jepkosgei en Judith Korir over als de blikvangers. Jepkosgei is de titelverdedigster, Korir won in april de marathon van Parijs en veroverde in juli zilver op het WK in Eugene. Bij de mannen zijn de Ethiopiërs Sisay Lemma, vorig jaar winnaar, en Kenenisa Bekele de grote namen.