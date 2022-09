De stad Genk laat in fietsstraten, zoals hier in de Zodenstraat, snelheidsborden van 50 km/u weghalen omdat je er eigenlijk maar 30 mag rijden. — © Chris Nelis

GENK

De zestien fietsstraten in Genk zijn nog niet helemaal ingericht zoals het zou moeten. Zo staat er in de Zodenstraat een bord van 50 km/u voor automobilisten terwijl er maar 30 km/u toegelaten is.