Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Ik zal blijven strijden voor indexering, ook al staat het nu niet in begroting”

CD&V heeft het akkoord over de kinderbijslag geslikt om “chaos” en een “crisis” te vermijden. Dat heeft CD&V-voorzitter Sammy Mahdi gezegd in het VRT-Journaal. “Ik wil niet degene zijn die Vlaanderen in een crisis stort”, zei Mahdi. Maar de CD&V-voorzitter wil naar eigen zeggen blijven strijden voor de indexering van de kinderbijslag. “Ook al staat het nu niet in de begroting”.

Om tot een Vlaams begrotingsakkoord te komen heeft CD&V de eis voor de koppeling van het basispakket van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, aan de spilindex moeten inslikken.

Mahdi blijft ervan overtuigd dat die indexering nodig is om de koopkracht van de gezinnen te beschermen, maar wilde de Vlaamse regering niet in de afgrond duwen door het been stijf te houden. “Je kan proberen het been stijf te houden en proberen het erdoor te krijgen. Maar de realiteit is dat ik - ondanks de harde woorden en onderhandelingen van de voorbije dagen - niet degene wil zijn die Vlaanderen in een crisis stort”.

“Liever plooien”

Volgens Mahdi heeft zijn partij heel wat binnengehaald tijdens de onderhandelingen, maar had het geen zin om het schip te laten crashen op het punt van de indexering. “Wanneer er een chicken game gespeeld wordt en partijen elkaar recht in de ogen kijken om te zien wie het eerst knippert terwijl het huis in brand staat, dan neem ik graag mijn verantwoordelijkheid. Ook al betekent dat dat journalisten of de buitenwereld zeggen dat men plooit. Liever plooien dan de regering en Vlaanderen in een crisis storten”, aldus Mahdi.

Mahdi zegt dat hij zal blijven strijden voor de indexering van de kinderbijslag, want ook de overeengekomen uitbreiding van de sociale toeslagen is volgens hem “onvoldoende om de koopkracht van de mensen te beschermen”.