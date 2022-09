Nederlandse darter vertelt het verhaal achter het incident met wereldkampioen Peter Wright tijdens de Belgian Darts Open

Peter Wright liet zich afgelopen weekend niet meteen van zijn mooiste kant zien. De wereldkampioen weigerde tijdens zijn wedstrijd in de tweede ronde van de Belgian Darts Open een vuistje te geven aan tegenstander Niels Zonneveld. Nochtans is dat traditie bij het begin van een ‘decider’, een beslissende leg.

Zonneveld, die bij Hemeco Darts onder hetzelfde dak zit als onder andere Kim Huybrechts, won dat beslissende spelletje en knikkerde de Schot dus roemloos uit de twaalfde manche van de European Tour die plaatsvond in de Oktoberhallen in Wieze. Aanvankelijk werd er door de Nederlander niets gezegd over het voorval, tot 433 Darts hem belde.

“Ik wil het geen incident noemen. Na de wedstrijd heb ik het uitgesproken met Peter. Hij zei dat hij geen vuistje gaf om zich niet uit zijn spel te laten halen, daarmee is het klaar”, liet Zonneveld weten.