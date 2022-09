Birmingham, Verenigd Koninkrijk

Kankercellen onderzoeken in Birmingham, het decor van de populaire tv-serie ‘Peaky Blinders’. De Lummense Eline Hendrix (29) kaapt er de ene na de andere prijs mee weg. The sky lijkt the limit, want weldra zet ze haar onderzoek verder in Amerika. “Mijn droom? Professor worden.”