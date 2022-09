Schaatsdiva Jutta Leerdam ondanks pijnlijke liefdesbreuk klaar voor nieuw seizoen: “Ik wil weer wereldkampioen worden”

LEES OOK. Het Nederlandse ‘Bommetje’ dat de schaatswereld op z’n kop zet: “Ik vind het heel ouderwets dat je jezelf als vrouw niet zou mogen laten zien”

De nog altijd maar 23-jarige Leerdam is de voorbije drie jaar gegroeid van een toptalent tot een wereldtopper. Bij de jeugd schaatste de Nederlandse alles kapot en de overstap naar de profs bleek niet zo groot te zijn. Bewijs genoeg. Leerdam won sindsdien onder anderen twee keer het NK sprint, twee keer goud op de 1.000 meter op het EK en de wereldtitel op diezelfde afstand, haar favoriete. Afgelopen winter snelde ze bovendien naar olympisch zilver op de 1.000 meter.

Prijzen genoeg dus al voor Leerdam, maar de West-Hollandse wil meer en maakte daarom de overstap naar Jumbo-Visma. Hét topteam bij uitstek in het schaatsen.

“Ik heb al een klik met Jac (Orie, red.) en ik ben door iedereen in het team goed ontvangen. Het is niettemin wennen: elke ploeg is weer anders, qua werkwijze en qua samenstelling. Ik heb me best afgevraagd of ik bij Jumb-Visma zou passen, maar dat is geen probleem”, klonk het op de teampresentatie deze week. “Het is spannend hoe het zo meteen zal gaan in de eerste wedstrijden, maar ik ga altijd uit van mijn eigen kracht. En dat is letterlijk mijn (fyiseke) kracht. Ik zou heel graag wereldkampioene willen worden op de 1.000 meter.”

De eerste Wereldbekerwedstrijden staan midden november gepland, maar de Nederlanders moeten over exact één maand (28-30 oktober) al aan de bak tijdens de wereldbekerkwalificaties. Ook Leerdam dus, maar dat zou geen probleem mogen vormen.

“Vooral mijn gedrevenheid en discipline hebben ervoor gezorgd dat ik sta waar ik sta in mijn carrière”, aldus de Nederlandse op de website van haar nieuwe ploeg. “Ik zou mijzelf ook omschrijven als een familiemens. Familie is mijn alles en staat bij mij altijd op nummer één. Ik haal daar heel veel liefde en kracht uit.”

“De prestatie waar ik het meest trots op ben? Mijn wereldtitel op de 1.000 meter. Mondiaal gezien had ik nog nooit op het podium gestaan, dus in feite sloeg ik een hele stap over. Niemand had gedacht dat ik het op dat moment al zou kunnen, maar diep van binnen voelde ik dat het mogelijk was. Ik weet nog dat ik van tevoren tegen mijn familie zei: jullie hoeven niet te komen hoor. Natuurlijk hoopte ik minimaal op een podiumplek, maar ik ging mezelf niet die extra druk opleggen door te zeggen: kom maar. Mijn vader was eigenwijs en besloot samen met m’n oom naar Salt Lake City te komen. Achteraf was ik heel blij dat hij erbij was en dat we het unieke moment samen konden delen.”

Opnieuw single

Leerdam gaat voortaan weer als vrijgezelle topsporter door het leven. Onlangs liep haar relatie met ex-schaatser Koen Verweij op de klippen.

“Het speelde al langer”, zei Leerdam woensdag over de breuk met de bronzen medaille op de massastart van de Olympische Winterspelen in 2018 (die haar meermaals bedrogen zou hebben). “Het is moeilijk als je tijdens een olympisch seizoen voelt dat je relatie niet helemaal lekker gaat. Natuurlijk was dat deze zomer ook. Dan is het officieel klaar. Je bent heel veel met elkaar geweest, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het was heel erg wennen. Het was niet makkelijk.”

Verweij was negen jaar ouder dan Leerdam, maar wel vijf jaar lang haar steun en toeverlaat. “Hij gaf me heel veel zelfvertrouwen. Het is gek dat je dat niet meer met iemand deelt. We waren meer voor elkaar dan zakelijk. We waren liefdespartner en vrienden. Maar het eerste wat ik denk als er iets gebeurt: ik wil niet dat het mijn schaatsen beïnvloedt. Ik kom dan in een tunnelvisie terecht. Ik weet niet of er ooit iets me van mijn stuk brengt. Het is weleens lastig om steeds in de picture te staan. Maar als er dingen om mij heen gebeuren, ga ik heel erg in de focusmodus voor mijn sport.”

“Dat is mijn escape en hetgeen waar ik heel blij van word. Als ik dat niet zou doen, zou ik mezelf saboteren. Sterker nog: ik probeer me juist extra te focussen op mijn sport. Als dat goed gaat, ben ik ook gelukkig”, aldus een strijdvaardige Leerdam.

