Shelter-oprichter Tim Van Aelst : “Eén ding weet ik zeker: ik richt nooit nog een bedrijf op. Ik heb mijn vrijheid omarmd”

Shelter is dood, leve Shelter. Drie maanden geleden trok het gevierde productiehuis de stekker eruit. Rest enkel de vraag: ‘wat als?’. Wat als laatste wapenfeit Billie vs. Benjamin vrijdag even goed scoort op tv als op Streamz? En wat als het dan weer gaat kriebelen bij bezieler Tim Van Aelst (44)? Maar hij blijft zeker van zijn besluit. “Na het nieuws kreeg ik meteen aanbiedingen. Perfecte timing, zeiden ze. Maar het was niet mijn timing. Ik leer nu weer wat rust is.”