Oppositie reageert op Vlaamse begroting: “Jambon wendt regeringscrisis af, maar maakt koopkrachtcrisis erger”

Volgens PVDA is het akkoord in de eerste plaats een forse besparingsoperatie. Terwijl de meeste ontvangsten, zoals de dotaties, meestijgen met de inflatie, volgen verschillende Vlaamse uitgaven die inflatie onvolledig of later. De regering-Jambon kan daardoor rekenen op een stevige ‘inflatiebonus’, een budgettaire meevaller waarover de regering de voorbije weken stevig gediscussieerd heeft. Volgens PVDA zorgt die inflatiedynamiek net voor een “nieuwe besparingsronde”. Vlaanderen krijgt wel fors meer middelen binnen, maar stort die niet door naar de instanties die ze subsidieert, zegt de uiterst linkse partij.

“Halveer de ministerlonen”

“De crisis in de regering is misschien afgewend, maar die regering maakt de crisis in de samenleving alleen maar erger”, meent fractieleider Jos D’Haese. “Wij zullen al het verzet steunen voor een volledige indexering van de kinderbijslag en van alle werkingsmiddelen”, aldus D’Haese.

De partij heeft zelf een alternatief voorstel: “Halveer de ministerlonen, want met 10.000 euro per maand hebben ze gewoon geen idee van de crisis die een groot deel van de bevolking doormaakt.”