Cd&v-ministers Dalle en Brouns: “Heel fier op dit akkoord”

Volgens Dalle en Brouns zijn er wel degelijk extra miljoenen gevonden om het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) nog te versterken. N-VA en Open VLD blijven erbij dat er aan het voorstel dat de christendemocraten verwierpen niets meer is veranderd.

Volgens cd&v’ers Brouns en Dalle is er echter nog “veel besproken tussen maandag en nu” en is er 40 miljoen euro extra gevonden voor de groep gezinnen die recht heeft op een sociale toeslag in de kinderbijslag. Zo krijgen zij er een extra eenmalige bonus van 100 euro bij in 2023, klonk het. “We zijn heel fier op een goed akkoord met ondersteuning voor onze bedrijven en onze mensen.”