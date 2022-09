Waarom zou Kremlin eigen infrastructuur vernielen? Niemand zou baat hebben bij sabotage Nord Stream

Een diep mysterie blijft het. Wat, en wie, veroorzaakte de lekken en explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 & 2 in de Baltische zee? Het enige wat zeker lijkt, is dat het om sabotage gaat. Tot nu beschuldigen alleen Oekraïne en Polen Rusland ervan een aanslag te hebben gepleegd. Maar waarom zou het Kremlin eigen infrastructuur vernielen met een actie die spectaculair is, en tegelijk niet heel veel impact heeft?