Minister-president Jan Jambon (N-VA) “bijzonder tevreden” met begrotingsakkoord

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigde woensdagnamiddag in een tweet dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over “maatregelen tegen de energiecrisis en de begroting”. “Ik bedank iedereen binnen mijn regering om dit akkoord mogelijk te maken. Alle details morgen tijdens de Septemberverklaring”, zo tweette hij, met daarbij de hashtag #bijzondertevreden.

Jambon is er dus in geslaagd om de totale crash van zijn regeringsploeg af te wenden. Coalitiepartner cd&v had bijzonder hoog ingezet op het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, maar heeft zich alsnog akkoord verklaard met een eerder voorstel. Dat voorstel bevat naar verluidt geen koppeling van het Groeipakket aan de spilindex, iets wat cd&v-voorzitter Sammy Mahdi maandag nog de “rode lijn” voor zijn partij had genoemd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder had cd&v-voorzitter Mahdi via Twitter laten weten dat zijn partij inbindt omdat ze “chaos” wil vermijden. “We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. cd&v laat de Vlaming niet in de steek”, zo tweette de cd&v-voorzitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Rede en volwassenheid zegevieren”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vindt het “goed dat rede en volwassenheid zegevieren”. “Met de jobbonus, de steun aan bedrijven en extra kinderbijslag is het Vlaamse begrotingsakkoord belangrijk voor Vlamingen die het vandaag lastig hebben”, zo tweet de liberale partijvoorzitter.