Uber-chauffeur betrapt vreemdgaande man en zet hem weer thuis af: “Hij en zijn minnares moesten uitstappen voor de ogen van zijn vrouw en kinderen”

Wie van plan is een scheve schaats te rijden en zijn of haar partner te bedriegen, stapt beter niet in de auto van bovenstaande Uber-chauffeur. De Texaanse vrouw is erg actief op TikTok en zette zo een vreemdgaande man en zijn minnares te kijk toen ze haar diensten wilden gebruiken om er samen tussenuit te knijpen. “Ik nam hem terug mee huis”, beweert ze in de video die al miljoenen keren bekeken is. “Ik dwong hem en zijn minnares uit te stappen waar zijn vrouw en kinderen waren. Klootzak.”