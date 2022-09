Dan toch Vlaams begrotingsakkoord, al is niet iedereen tevreden: “cd&v kiest macht boven gezinnen”

De Vlaamse regering heeft twee dagen later dan voorzien toch een akkoord gevonden voor de begroting 2023. Sammy Mahdi en cd&v stonden lang op de rem omdat ze een indexatie wilden op de kinderbijslag. Na lang onderhandelen tweette Mahdi: “We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. We laten de Vlaming niet in de steek.”