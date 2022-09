Serie A stelt voor het eerst vrouwelijke scheidsrechter aan: “Het is een geweldige dag”

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Serie A, de hoogste voetbalafdeling in Italië, zal een vrouwelijke scheidsrechter een wedstrijd leiden. De 31-jarige Italiaanse Maria Sole Ferrieri Caputi maakt zondag haar debuut op het hoogste toneel in de wedstrijd Sassuolo-Salernitana. Dat maakte de Italiaanse scheidsrechtersbond AIA woensdag bekend.

“Het is een geweldige dag voor de hele scheidsrechterssector”, sprak Alfredo Trentalange, voorzitter van de AIA. “Maria Sole maakt haar debuut in de Serie A op basis van verdienste, niet door privilege. Ze heeft dit volledig zelf verdiend.”

Ferrieri Caputi is al enige tijd actief als scheidsrechter. Vorig jaar werd ze al tot de scheidsrechterselite van Italië gepromoveerd en leidde ze 23 wedstrijden in de Serie C, drie wedstrijden in de Serie B en twee bekerduels in goede banen. De FIFA stelde haar ook aan als scheidsrechter voor het WK voor vrouwen onder zeventien jaar, dat plaatsvindt in oktober.

© ISOPIX

De Serie A is niet de eerste voetbalcompetitie die vrouwelijke scheidsrechters aanneemt. Zo fluit de 38-jarige Franse referee Stéphanie Frappart al sinds 2019 wedstrijden in de Ligue 1. Frappart begeleidde verder ook de UEFA Supercup in 2019 en de finale van het WK voor vrouwen van datzelfde jaar. Tijdens het EK 2021 fungeerde ze als vierde scheidsrechter.

Frappart is een van de drie vrouwelijke scheidsrechters die door de FIFA werden aangesteld om wedstrijden te leiden op het komende WK in Qatar. Naast de Française maken ook de Rwandese Salima Mukansanga en de Japanse Yoshimi Yamashita deel uit van de 36-koppige scheidsrechtersselectie.