Gezin krijgt in tien dagen tijd tweemaal nachtelijke bezoeker die door voordeur gluurt en wegstapt

Vooral de eerste keer was het flink schrikken voor het gezin. In de nacht van 17 op 18 september wandelde een man met lichtkleurige hoodie met kap aan tot aan de voordeur van Kevyn Cattaux. Dat gebeurde rond 23.10 uur. “We zagen het ’s ochtends toen er melding kwam op de iPad”, zegt Kevyn.

“Het was heel vreemd. Die onbekende stond wat aan de voordeur te friemelen maar maakte geen schade. Het leek ook niet op een inbraak. De man tuurde met een zaklamp door het raam met een zaklamp maar de ramen zijn wat afgeplakt. Daarna wandelde de man heel rustig terug weg. We schrokken uiteraard erg en maakten melding van de politie en toonden hen de beelden.”

Buurtbewoner?

“Omdat we toch op ons ongemak waren installeerden we maandag pas een nieuwe bewakingscamera met alarm. Ze hing er amper een dag, want dinsdagnacht was het weer prijs. Tussen 1 en 2 uur naderde diezelfde persoon onze voordeur maar meteen sprong het licht aan en ging het alarm af. Daardoor schrok hij op en wandelde hij weg. We belden onmiddellijk de politie op die al na enkele minuten ter plaatse was. Maar zij troffen niemand meer in de buurt aan. Dit is toch wel heel vreemd. Maar eigenlijk denken we niet dat het om een inbreker gaat. Hier is toch niets te rapen. We vermoeden dat het om een buurtbewoner gaat die zich al tweemaal vergiste van voordeur. We houden het in ieder geval in de gaten.”