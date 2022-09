TikTok gaat BeReal achterna en komt met een nieuwe tool genaamd TikTok Now. Wie de app downloadt krijgt vanaf dan dagelijks een melding op hetzelfde tijdstip als zijn vrienden.Eens je de notificatie gekregen hebt krijg je drie minuten de tijd om je bezigheden op dat moment vast te leggen. Het verschil bij TikTok is wel dat je daar ook video’s kan delen. Even afwachten tot het zover is en dan haasten geblazen dus!