Alexander Albon neemt zijn zitje bij F1-renstel Williams opnieuw in tijdens GP van Singapore

Alexander Albon zal dit weekend zijn zitje bij Williams opnieuw innemen voor de Grand Prix van Singapore, zeventiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. D

De 26-jarige Thai miste op 11 september de Grand Prix van Italië, nadat er complicaties waren opgetreden bij een operatie vanwege een blindedarmontsteking. In Monza werd hij vervangen door de Nederlander Nyck de Vries.

“Mijn voorbereiding op Singapore is wat anders verlopen, maar ik voel me goed en heb er alles aan gedaan om er fysiek klaar voor te zijn”, zegt Albon in een statement van zijn team. “Ik onderschat deze uitdaging zeker niet, maar kijk er echt naar uit om vanaf vrijdag weer te kunnen racen.”