Frans kledingbedrijf Camaieu in vereffening: 2.600 banen verloren

De Franse confectiereus Camaieu is door de handelsrechtbank in Rijsel in vereffening geplaatst. Dat leidt tot het verlies van zowat 2.600 banen.

Camaieu was begin augustus onder curatele geplaatst omdat het de rekeningen niet meer kon betalen. Tot woensdagochtend geloofde de eigenaar, Hermione People and Brands (HPB), nog in een herstelplan waarbij er 500 banen verloren zouden gaan. Daarvoor was wel financiële steun nodig van de staat - er werd 48 miljoen euro gevraagd -, maar die vraag werd afgedaan als “onrealistisch”.

In totaal was er volgens het herstelplan bijna 80 miljoen euro nodig de komende acht maanden. De eigenaar, die Camaieu twee jaar geleden kocht, hoopte in die tijd het bedrijf weer op de rails te krijgen na de klappen die het had gekregen door de coronacrisis en een cyberaanval die het bedrijf veel geld kostte.

Camaieu telt meer dan 500 winkels in Frankrijk.