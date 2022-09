Muisje, Rikki en Karel veroveren de wereld nu ook in spelvorm: “Leuk dat kinderen nu ook echt met Kaatje kunnen spelen”

De boeken van Klein wit visje zijn wereldwijd immens populair. Het boek is intussen verkrijgbaar in 26 landen, in 27 talen. Vanaf nu is het figuurtje klaar om ook als memoryspel de wereld te veroveren. — © Clavis Uitgeverij

Al wie peuters of kleuters in huis heeft, kent ze wel: Rikki, het wit konijn met één hangoortje, Kaatje en Karel die naaste elkaar wonen en elk op hun manier de wereld ontdekken of het Muisje dat in alle luiers gaat kijken wat voor soort strontjes dieren leggen. Niet alleen bij ons, maar over de hele wereld, want de boeken van Muisje van Guido Van Genechten zijn in 33 talen uitgegeven. Zijn Klein wit visje in 27 en Rikki in 24. In Denemarken heet het Kempens konijntje Anders. Ook de beroepenboeken van Liesbet Slegers bestaan in 21 talen en Kaatje en Karel in 19. Zij zijn vooral populair in Spanje waar ze Nacho y Laura heten.

Het boek van Klein wit visje lezen met een knuffel van dat visje in je hand, dat maakt het alleen maar levendiger. — © Clavis Uitgeverij

“Muisje is superpopulair in Japan en in Spanje. In Spanje is dit jaar al twee keer een herdruk van 70.000 exemplaren gebeurd. En na Mag ik eens in je luier kijken? komt er op uitdrukkelijke vraag van de Japanners Mag ik eens in je bedje kijken?”, weet Wiete Meulders, marketing medewerker van Clavis. “We maakten vroeger sporadisch ook al eens iets extra bij een boekje, maar nu gaan we dit structureel doen. Wij geloven namelijk dat de wereld van morgen er zal uitzien als de dromen van de kinderen van vandaag. Daarom moeten we hun leefwereld nu zo mooi mogelijk maken. Met boeken, maar ook met spelletjes en knuffels met dezelfde figuurtjes als in die boeken. De verhaalwereld en de leefwereld van het kind komen zo heel erg dicht bij elkaar.”

Potjeskalender

Naast van de Kempense kinderhelden, zijn er ook speelgoedjes gemaakt van onder andere Heksje Mimi, Anna en Fien en Milo. Dat het idee aanslaat, bewijst de Potjeskalender van Muisje. Die is uitgegeven in mei en is intussen al uitverkocht, nog voor de echte lancering. “We bekijken nog hoe we ook de spelletjes in het buitenland kunnen uitbrengen, want daarvoor zijn speciale vergunningen nodig. We wachten nog even de officiële voorstelling van het gamma af op de Frankfurter Buchmesse in oktober om in te schatten wie geïnteresseerd is in welke items”, vertelt Wiete Meulders. “Maar eerst stellen we zaterdag met een leuke namiddag alle spelletjes en knuffels voor aan onze Vlaamse fans. Dat doen we in onze conceptwinkel in Hasselt van 14 tot 17u. Dan mogen de kinderen alles komen testen en komt Liesbet Slegers voorlezen uit Kaatje in het bos en ook Rikki viert feest van Guido Van Genechten lezen we voor. Daarna volgt een signeersessie van de twee auteurs en komt ook Rikki zelf even langs.”

Muisje als potjestrainer. — © Clavis Uitgeverij

Meerwaarde

Voor de auteurs zelf is dit een fijne aanvulling op hun werk. “Leuk hè”, reageert Liesbet Slegers enthousiast. Zij is auteur en illustratrice van onder andere Kaatje en Karel. Ook van haar beroepenboeken zijn er spelletjes gemaakt. “Ik vind het vooral tof dat het telkens meer is dan de klassieke puzzel of memory. Er zit altijd een extra touch aan. Bij memory zit bijvoorbeeld een praatkaart om over bepaalde onderwerpen thuis of in de klas te babbelen, bij het lottospel wordt een extra verhaaltje toegevoegd...”

Liesbet Slegers in de bibliotheek van Herentals, waar Karel en Kaatje de hoek met kinderboeken kleuren. — © Joren De Weerdt

“Ik verwacht ook wel dat er vraag naar is”, stelt de auteur. “Ik hoor toch soms leerkrachten die bijvoorbeeld op zoek zijn naar knuffels van de figuurtjes. Ook de beloningsstickers werken wel motiverend denk ik. Het feit dat kinderen nu ook echt met de figuurtjes kunnen spelen, is plezant. Want boekjes lezen is leuk, maar dat extra spelelement is toch een meerwaarde. Nu kunnen de kinderen echt met Kaatje spelen.”

Lotto spelen met de beroepen uit de boeken van Liesbet Slegers. — © Clavis Uitgeverij

Lanceringsevenement Clavis Joy, zaterdag 1 oktober, van 14 tot 17u bij Clavis, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. www.clavisbooks.com