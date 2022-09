Cd&v-voorzitter Mahdi plooit dan toch: “We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daarbij hoort”

De ministers van de Vlaamse regering hebben woensdag kort voor 18 uur dan toch een akkoord bereikt over de begroting. Eerder op de dag had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog een nieuw voorstel op tafel gelegd over de kinderbijslag. Hoewel het er eerst op leek dat CD&V het voorstel opnieuw ging weigeren, plooide voorzitter Sammy Mahdi toch. “We laten de Vlaming niet in de steek.”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moest normaal gezien dinsdag zijn Septemberverklaring houden in het Vlaams Parlement, maar moest die noodgedwongen uitstellen omdat zijn regering nog geen akkoord had over de begroting. Er was vooral discussie (met CD&V) over het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag.

Woensdag probeerde Jambon met een nieuw voorstel de crisis in zijn regering te bezweren. Aanvankelijk leek het er echter niet op dat dat zou lukken, want volgens meerdere N-VA-bronnen had CD&V ook het nieuwe compromis afgewezen.

Bij CD&V kregen we te horen dat ze “heel sceptisch” stonden tegenover het voorstel, omdat daar nog steeds geen koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex zou zitten. Die koppeling werd door CD&V-voorzitter Sammy Mahdi bestempeld als een “rode lijn” voor zijn partij. De christendemocraten ontkenden wel dat ze het voorstel al formeel hadden afgewezen.

“Vlaming heeft nood aan steun”

Rond 17.45 uur stuurde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi plots een paar tweets de wereld in. “De Vlaming heeft nood aan steun, niet aan chaos”, zo begon hij zijn relaas. “De beste steun voor 1,6 miljoen kinderen blijft de index. Helaas staan we alleen. Het spel is door iedereen hard gespeeld de afgelopen dagen. Bij mij stopt het wanneer de welvaart van 6,6 miljoen Vlamingen op de helling staat.”

Mahdi verklaarde - in een tweede tweet - dat zijn partij de begroting dan toch zou goedkeuren. “Met alle goede maatregelen voor de kinderopvang, ouderen, lokale middenstand… Ook dat kostte ons bloed, zweet en tranen. We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. CD&V laat de Vlaming niet in de steek.”