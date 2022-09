Deila jaagt op 15 op 15: "Ik ben niet de baas over de spelers, maar hun leider"

Hij is er nog maar drie maanden, maar Ronny Deila heeft nu al de status van volksheld bereikt in Luik. De Noorse coach toverde een verzameling spelers zonder enige samenhang in no time om tot een hecht team dat de overwinningen aan elkaar rijgt. Vier stuks nu al, met de 3-0 tegen Club Brugge als exponent van de Luikse wederopstanding.

“Als ik nu naar mijn groep kijk dan zie ik een groot verschil met de situatie een paar maanden geleden”, maakte Deila de vergelijking op zijn persconferentie. “Ik zie samenhang, respect en een open dialoog tussen de spelers. Iedereen kent zijn taken. Ze voelen vertrouwen en begrijpen dat ze niets zijn zonder de steun van het team. Dat is de basis van alle succes. Spelers voelen zich nu veilig, waardevol, geapprecieerd en geliefd. En daarnaast maken we ook veel plezier samen. Winnen is leuk, maar we moeten ook zorgen dat ze met plezier komen trainen. Daar haal je energie uit als speler. Als iedereen aan hetzelfde zeel blijft trekken, dan kunnen we een heel goed team zijn.”

“Mijn rol in dat proces? Ik ben niet hun baas, maar hun leider”, legde Deila vervolgens uit. “Het verschil? Een baas zegt iedereen wat ze moeten doen, terwijl een leider voorop gaat in de strijd door zelf het goede voorbeeld te geven. Dat doe ik door trouw te blijven aan mezelf en de waarden waar ik voor sta. Daar ben ik heel duidelijk over tegenover mijn spelers.”

15 op 15

Tegen Seraing, het kleinere Luikse broertje van de Rouches, jaagt Deila vrijdagavond op een 15 op 15. “We willen ons opnieuw van onze beste kant tonen. Maar iedereen is aan elkaar gewaagd in deze competitie en Seraing heeft al veel pech gehad. Als je naar hun ‘expected goals’ kijkt, dan hebben ze minder goals gemaakt en meer geïncasseerd dan verwacht. Anderzijds: als ik naar onze kwaliteiten kijk, dan denk ik dat we een goede kans maken op een overwinning. Net zoals tegen elke andere ploeg in België“.

Marlon Fossey. — © BELGA

Fossey en Alzate speelgerechtigd

Tegen Club Brugge waren de laatste aanwinsten uit Engeland Marlon Fossey en Steven Alzate nog niet speelgerechtigd. Tegen Seraing zijn ze dat wel. Toch is de kans klein dat Deila hen aan de aftrap brengt. De Noor hield de voorbije wedstrijden vast aan het principe 'never change a winning team'. Met succes. Wie wel aan de aftrap wordt verwacht is Philip Zinckernagel. De huurling van Olympiakos was met twee doelpunten tegen Club Brugge de grote uitblinker van de vorige speeldag. Tegen Seraing hoopt Deila dat de 27-jarige Deen die lijn doortrekt. “We hebben nog niet alles van hem gezien”, herhaalde de coach zijn woorden van net na de wedstrijd tegen Club. “Hij kan het verschil maken met zijn individuele kwaliteiten, maar hij maakt de spelers rondom hem ook beter door zijn communicatie en leiderschap. Dat zie ik nu heel duidelijk op training. Philip kan nog wat meer wedstrijdritme gebruiken, maar ik ben al blij als hij zijn niveau van tegen Club Brugge kan aanhouden. (grijnst, nvdr.) Dat volstaat wel voor mij”.

Laifis zou na het weekend weer aansluiten bij de groepstrainingen. — © BELGA

Laifis nog geblesseerd

Laifis (hamstring), Ngoy (hamstring), Calut (knie) en Emond (knie) zijn er vrijdagavond niet bij. Laifis start na het weekend opnieuw op met de groepstrainingen en zou er in principe wel weer bij kunnen zijn volgend weekend tegen Charleroi. Van de zeven internationals worden Amallah en Davida donderdag als laatste terug in Luik verwacht. Cimirot keerde met wat last aan de hamstring terug, maar de Bosnische international zou fit geraken voor vrijdag. Raskin was begin deze week nog ziek maar trainde woensdag voluit mee met de groep.