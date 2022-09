Over ‘Remco de berggeit en Jan muildier’: Anderlecht krijgt eigen luisterboek met stemmen van Youri Tielemans, Vincent Kompany en Zwangere Guy

Op basisschool De Groene School in Anderlecht is deze middag het luisterboek ‘Fromage’ voorgesteld, een samenwerking tussen Het Geluidshuis en RSC Anderlecht, geschreven door Bart Cannaerts. Een hele hoop bekende namen verleenden hun stem aan het luisterverhaal: van Zwangere Guy tot Jan Mulder, van Otto-Jan Ham tot Youri Tielemans en van Filip Peeters tot Vincent Kompany.

Er vielen een paar kindermonden open. Middenin het beluisteren van ‘Fromage’ kwamen plots Marco Kana en Anouar Ait El Hadj de klas binnen in De Groene School in Anderlecht, bij wijze van verrassingsact. Dag geslaagd voor de plaatselijke jeugd. Toen de twee RSCA-spelers nadien in dialoog gingen met de klas over het luisterverhaal, bespeelde Kana de leerlingen overigens als een volmaakte leerkracht. Toen er een dissidente leerling opwierp dat hij het luisterboek maar niks vond, repliceerde Kana meteen “je bent eerlijk, dat is ook goed”.

In Fromage maakt de op voetbal verzotte en verlegen muis Hamza zijn dromen waar nadat hij in de kaaswinkel van zijn mama het stoere luipaard Zora - sterspeelster van paars-wit - ontmoet. “Fromage is een verhaal over kansen krijgen en grijpen”, klinkt in de officiële voorstelling. “Over leven in een grootstad. Opkomen voor jezelf. En fier zijn op je afkomst.”

In het luisterboek doen heel wat uithangborden van Anderlecht, al dan niet onder een nieuwe naam die past in het in dierenverhaal, hun intrede: onder meer Jan muildier, Remco de berggeit, Jeanke de materiaalman en Zwangere brie spelen een rol in het boek.

Niet alleen in het fictieve verhaal duiken er bekende namen op, de aandachtige luisteraar kan ook een heleboel ronkende stemmen herkennen. Verleenden allemaal hun stem: Youri Tielemans, Vincent Kompany, Lucas Van den Eynde, Nabil Mallat, Jennifer Heylen, Zwangere Guy, Els Dottermans, Jan Mulder, David Dermez, Ikram Aoulad, Danira Boukhriss Terkessidis, Serine Ayari, Geert Van Rampelberg, Mathias Sercu, Wouter Hendrickx, Otto-Jan Ham, Bart Cannaerts, Filip Peeters en Katelijne Verbeke.

Universeel verhaal

Auteur Bart Cannaerts stelde tevreden vast dat zijn verhaal goed ontvangen werd bij de Anderlechtse jeugd. “Dit was voor mij toch een spannende dag”, zegt hij. “Ik heb het verhaal zelf al een paar keer beluisterd, maar je weet niet hoe die kinderen gaan reageren. Het doet deugd om hun enthousiasme te zien.”

Tiens, was Cannaerts geen diehardfan van KV Mechelen, in plaats van Anderlecht? “Ja, maar dit verhaal gaat eigenlijk niet over voetbal”, antwoordt hij. “Het gaat over opgroeien in een grootstad, multiculturaliteit en verliefdheid, in een voetbalcontext. Ik durf te zeggen dat het een universeel en tijdloos verhaal is.”

