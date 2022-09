Voetbalshirts als statement: Denemarken doet het sober op WK in Qatar, kledingmaker legt uit: “Zwart, dat is de kleur van rouwen”

De Deense nationale ploeg zal op het WK in Qatar te zien zijn met relatief sobere truitjes. Kledingproducent Hummel maakte volledig rode, witte en zwarte shirts, waarbij het logo van Hummel zelf en de Deense voetbalbond nauwelijks te zien is. En dat is geen toeval, zo blijkt.

Denemarken zit op het WK in een groep met Frankrijk, Australië en Tunesië. De Denen openen hun campagne met een wedstrijd tegen Tunesië op 22 november. Christian Eriksen en co zijn in goede vorm na een tweede plek in hun Nations League-groep, op 1 punt van winnaar Kroatië en 7 punten meer dan regerend wereldkampioen Frankrijk waarvan het afgelopen weekend nog won.

Ook toen al speelden de Denen met opvallend sobere shirts, zijnde volledig in het rood. Enkel de nummers van de spelers waren wit. Het logo van de Deense voetbalbond en dat van kledingsponsor Hummel was nauwelijks te zien. In een statement op hun sociale media heeft Hummel nu duidelijk gemaakt over het hoe en waarom daarvan.

“Met de nieuwe truitje van het Deense nationale team wilden we een dubbele boodschap overbrengen”, klinkt het. “Ze zijn niet alleen geïnspireerd door Euro 92, een eerbetoon aan het grootste voetbalsucces van Denemarken (toen ze het EK wonnen), maar ook een protest tegen Qatar en hun status qua mensenrechten. Daarom hebben we alle details van de nieuwe WK-shirts afgezwakt, inclusief ons logo en de iconische strepen van de Denen. We willen niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat duizenden mensen het leven heeft gekost. We steunen het Deense nationale team helemaal, maar dat is niet hetzelfde als Qatar steunen als gastland. Wij vinden dat sport mensen bij elkaar moet brengen. En als dat niet zo is, willen we een statement maken.”

Stevig van Hummel en dus ook de Deense nationale ploeg. Het derde shirt zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet zien in Qatar, maar kleurt volledig zwart. Ook weer met een reden.

“Zwart is de kleur van rouwen”, klinkt het. “De perfecte kleur voor het derde shirt van Denemarken voor het WK van dit jaar.H oewel we het Deense nationale team volledig steunen, moet dit niet worden verward met steun voor een toernooi dat duizenden mensen het leven heeft gekost. We willen een statement maken in verband met de mensenrechtensituatie in Qatar en de behandeling van de migranten die de WK-stadions van het land hebben gebouwd.”