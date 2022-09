Officieel: Belg Luc Lallemand opzijgeschoven als baas van Franse spoornetbeheerder

De Belg Luc Lallemand is niet langer topman van de Franse spoornetbeheerder SNCF Réseau. Hij wordt vervangen door de voormalige nummer twee van de beheerder van de Franse spoorlijnen, Matthieu Chabanel.

“Het spoornet moet beter doen”, zo staat in een bericht van de ministeries van Transport en van Economie. “Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, wil de regering een nieuw elan geven aan het bestuur van SNCF Réseau door een beroep te doen op Matthieu Chabanel. Deze laatste was lang de nummer twee van het spoornetbedrijf, maar was afgelopen zomer vertrokken. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Franse transportregulator.

De nu 56-jarige Lallemand was jarenlang topman van de spoornetbeheerder in België, Infrabel, tot hij begin 2020 naar Frankrijk trok. In hun persbericht bedanken de ministeries Lallemand voor zijn werk. “Hij heeft de spoorhervorming kunnen beheren en uitwerken, terwijl hij tegelijkertijd het bedrijf op het veeleisende pad zette van een verbetering van de operationele en economische prestaties.”

“Hij heeft belangrijke hervormingen kunnen verwezenlijken in een moeilijke context”, tweette minister van Vervoer Clément Beaune. “Nu is het tijd voor een nieuwe etappe, met als belangrijkste opdracht de kwaliteit van het spoornet ten voordele van de gebruikers.”

Dinsdag was al uitgelekt dat Lallemand hoogstwaarschijnlijk de laan zou worden uitgestuurd. Daarvoor was woensdag een buitengewone raad van bestuur bijeengeroepen.

Het vertrek van de Belg valt nagenoeg samen met de ondertekening van een “performantiecontract” tussen SNCF Réseau en de Franse staat. De spoornetbeheerder krijgt volgens dat contract wel meer geld, maar de verhoging wordt algemeen onvoldoende geacht om het spoornet in Frankrijk te vernieuwen en moderniseren.

Net als Jean-Pierre Faradou, de topman van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF (de moedermaatschappij van SNCF Réseau), heeft Lallemand de voorbije maanden gepleit voor meer financiële middelen. Hij kreeg het aan de stok met een aantal verkozenen, die hem verweten dat hij de door de staat opgelegde financiële doelstellingen te strikt opvolgde, waardoor een aantal onvoldoende gefinancierde projecten in gevaar dreigden te komen.