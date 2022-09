Lionel Messi verkeert weer in bloedvorm: waarom het godenkind Argentinië deze keer wel (of toch weer niet) naar de wereldtitel zal loodsen

De prijzenkast van Lionel Messi (35) puilt al jaren uit, maar de wereldbeker is zowat de enige die nog ontbreekt. In Qatar krijgt de Argentijnse wereldvoetballer (wellicht) een allerlaatste kans en net nu lijkt Messi weer helemaal in bloedvorm te verkeren. Kan Messi Argentinië straks ook naar WK-winst loodsen? Lees hier waarom wij denken dat de Argentijnse burger (niet) mag hopen sinds 1986.