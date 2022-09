Politie-inspecteur voor de rechtbank na ongeoorloofd speurwerk in databanken

Een politie-inspecteur uit Noord-Limburg is woensdag voor de Hasseltse rechtbank verschenen omdat hij neusde in bepaalde politiedatabanken terwijl dat niet toegestaan was. De man gaf de feiten toe. Het parket ging akkoord met een opschorting van straf onder voorwaarden.

De feiten dateren van vorig jaar. De Noord-Limburger deed opzoekingen om adressen te achterhalen en te bekijken wie de eigenaar was van bepaalde nummerplaten. Hij verklaarde nieuwsgierig te zijn naar met welke wagens sommige collega’s reden. Daarnaast claimde de betichte dat er bij zijn thuis slachtoffers van oplichting voor de deur stonden en om inlichtingen vroegen.

Ongezonde nieuwsgierigheid

Extra vervelend voor de verdachte was dat hij ook speurde naar gegevens van de ex-man van zijn huidige vriendin. Dat de twee procedures voor de familierechtbank uitvochten, maakte alles er niet eenvoudiger op. “Hij had dat niet moeten doen. Dat beseft mijn cliënt ook”, sprak zijn advocaat Pieter Filipowicz. De raadsman wees op de vlekkeloze carrière van de man bij de politie. “De algemene inspectie van de politie in Brussel heeft hem ook nog eens hard aangepakt.”

De agent drukte zijn spijt uit en had het over een ongezonde nieuwsgierigheid. “Sorry, dit zal nooit meer gebeuren.” “U heeft uw macht misbruikt. Ik als rechter heb die macht ook, maar zoiets doet men gewoonweg niet”, kwam de rechter tussen. Het openbaar ministerie vroeg om de man de opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. Dan kan hij ook probleemloos aanblijven bij de politie. “Normaal verschil ik van mening met het parket, maar hier kan ik me bij aansluiten”, aldus Filipowicz. Vonnis op 26 oktober.