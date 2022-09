Balenciaga waagt zich aan tweedehandsmarkt: kleding inruilen voor shoptegoed

Het Spaanse modehuis dat momenteel hoge toppen scheert en het hart van menig fashionista sneller doet slaan, biedt zijn klanten een tweedehandsservice aan. Wie een exemplaar van het Spaanse modehuis in handen heeft, kan het terug aan Balenciaga verkopen in ruil voor tegoedbonnen.

LEES OOK:

Wie interesse heeft, kan zijn kledingstukken of accessoires binnenbrengen bij geselecteerde winkels, te vinden op de website. Reflaunt, gespecialiseerd in het (door)verkopen van luxeartikelen, controleert dan jouw artikels op authenciteit en kleeft er een prijs op. De keuze voor Reflaunt is niet toevallig: de CEO van het Spaanse modehuis Cédric Charbit was in de beginronde van het platform een van de investeerders. Dat is opvallend, want Reflaunt maakt deel uit van het acceleratorprogramma La Maison des Startups van LVMH, terwijl Balenciaga tot de rivaliserende Kering-stal behoort.

Nieuwsgierig waar je de tweedehandsartikelen van Balenciaga kan vinden? Wij ook, want de afzetmarkt is voorlopig niet helemaal duidelijk. Reflaunt biedt wel vaker merkartikelen aan op gevestigde waarden zoals Vestiaire Collective en Rebelle maar vermits ze shoptegoed aanbieden lijkt dat eerder een doodlopende piste.