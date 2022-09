Ruim 430 bestuurders geflitst bij controles

Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven

Bij snelheidscontroles dinsdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad 2.854 bestuurders gecontroleerd. 436 bestuurders reden sneller dan toegelaten.

De controles gebeurden op drie locaties: op de Kempische Steenweg in Hasselt, op de N702 vlak voor de Tuikabelbrug in Diepenbeek en op de Beringersteenweg in Zonhoven.

Drie bestuurders testten positief op drugs in het verkeer. Tijdens de controle in Diepenbeek reed een bestuurder, ondanks het natte wegdek, 127 km/uur waar er maximum 70 km/uur mag worden gereden. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

In Zonhoven, werd er een rijbewijs ingetrokken van een bestuurder die 67 km/uur reed waar maximum 30 km/uur is toegelaten. mm