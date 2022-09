Italiaanse topclub Inter lijdt nieuw verlies van 140 miljoen euro

Inter Milaan heeft woensdag bekendgemaakt in het seizoen 2021-2022 een verlies van 140 miljoen euro te hebben geleden. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku, die eigendom is van de Chinese holding Suning, kende desondanks een beter jaar dan een seizoen eerder.

In het seizoen 2020-2021 had de Nerazzurri immers een recordverlies van 245 miljoen euro laten optekenen. De coronacrisis was de boosdoener.

Ook het verlies van vorig seizoen is nog te wijten aan de wereldwijde gezondheidscrisis. Vooral in het eerste deel van het seizoen waren er in heel Europa nog strakke maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Inter boekte vorig seizoen een omzetstijging van 439,6 miljoen euro, 75 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

De Milanese club gaf al aan dat de Chinese eigenaar “zijn steun aan de club heeft uitgesproken”. Hij zal de verliezen dekken. “Onze twee hoofddoelen voor de komende jaren blijven onveranderd: het team competitief houden op het hoogste niveau en onze financiële positie versterken.”

Vrijdag maakte concurrent Juventus bekend voor het vijfde jaar op rij in de rode cijfers te zitten. De Oude Dame leed vorig seizoen een recordverlies van 254,3 miljoen euro.