Max Verstappen denkt nog niet aan nieuwe wereldtitel F1: “Ik heb geen haast”

Max Verstappen kan komende zondag tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Singapore voor het tweede jaar op rij wereldkampioen worden. De 24-jarige Nederlander zei in een mededeling van Red Bull echter nog niet te veel bezig te zijn met een nieuwe wereldtitel. “Ik wil gewoon een positief weekend op het circuit in Singapore hebben. We bekijken het race per race. Ik heb geen haast”, liet hij noteren.

“We zijn al een tijdje met de F1 niet in Singapore geweest”, zei hij nog. “Het wordt interessant om te zien hoe de baan zich heeft ontwikkeld.” De Grote Prijs in Singapore is een nachtrace onder kunstlicht. De voorbije twee jaar werd de GP afgelast vanwege de coronapandemie.

Verstappen won dit jaar al elf van de zestien Grote Prijzen. Hij telt in de WK-tussenstand 335 punten. Eerste achtervolger Charles Leclerc (Ferrari) heeft er 219. Als Verstappen na de race in Singapore minimaal 138 punten voorsprong heeft, kan hij niet meer ingehaald worden.

Er zijn in de resterende zes Grote Prijzen nog maximaal 156 punten te verdienen: zes keer 25 punten voor de winnaar en zes keer 1 WK-punt voor de snelste raceronde. In Brazilië, bij het voorlaatste GP-weekend, staat ook nog een sprintrace op het programma met 8 punten voor de winnaar.

Leclerc kan dus nog maximaal 164 punten bij elkaar rijden. Als de Monegask in Singapore geen punten haalt en Verstappen wint, dan is de Nederlander opnieuw wereldkampioen. Hij is dan wel ook nog afhankelijk van het resultaat van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die derde staat in het WK-klassement met 125 punten achterstand.